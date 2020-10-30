SON DAKİKA HABER: Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

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SON DAKİKA HABER: Bakan Koca uyarmıştı! 'a yakın illerde alarm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada 'a yakın illerde temaslı sayısının hızla arttığını belirtti. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından son dakika gelen bilgilerde İstanbul'a yakın illerde tedbirler sıkılaştırılmaya başladı. Edirne Valiliği, kamu ve özel sektöre ait binalar için ‘havalandırma talimatı’ yayımladı. Bursa’da yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekiplerinin sayısı artırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:08 Son Güncelleme: 30.10.2020 10:21 ABONE OL
Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'a yakın temaslı illerde sayılarının arttığını belirtmesinin ardından Edirne, Bursa, Düzce gibi illerde yeni tedbirler alındı. Edirne Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında "havalandırma talimatı" yayımladı.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların yanısıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla ilaçlıyor. Bu önlemlere ek olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid- 19 tedbirleri kapsamında "Havalandırma Talimatı" yayımlandı.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de anlatıldı.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekiplerinin artırıldığını belirtti. Bursa'da salgınla mücadeleye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Şehir hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza 100 yoğun bakım yatağı ilave ettik ve bunları peyderpey kullanıma açtık.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Yine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 40 adet yoğun bakım yatağı ilavesi yaptık. İlçe hastanelerimizde de değerlendirmeler yaptık ve oralarda da belli oranlarda yatak sayılarımızı artırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

FİLYASYON GECE 12'YE KADAR ÇALIŞIYOR

Salgınla mücadelede kilit öneme sahip filyasyon ekiplerinin sayılarının artırıldığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Filyasyon ekiplerimizin sayısını bakanımızın geçen hafta ziyaretinde bize hedef gösterdiği 700'e ulaştırabilmek için gayretlerimiz devam ediyor.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Şu anda ekip sayılarımız 600'lere kadar çıktı. Valimizin başkanlığında araç ve şoför desteği aldık. Sabah sekizden gece on ikiye kadar ekiplerimiz bilfiil sahada" diye konuştu.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Rehavete son verelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, son günlerde vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu dile getirerek bu rahatlamaya son verip sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Vali Atay, koronavirüs pozitif vakaların markete veya başka bir alana girmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Karantinadaki arkadaşlara bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman 112'yi arayarak talebinizi söyleyebilirsiniz diyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

72 kişi daha vefat etti

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 99'a yükseldi. Dün toplam 134 bin 416 test yapılırken, 2 bin 319 yeni tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 370 bin 832 oldu. Dün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 320 bin 762'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 916 olduğu açıklandı.

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