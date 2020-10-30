SON DAKİKA HABER: Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Vali Atay, koronavirüs pozitif vakaların markete veya başka bir alana girmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Karantinadaki arkadaşlara bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman 112'yi arayarak talebinizi söyleyebilirsiniz diyoruz." şeklinde konuştu.