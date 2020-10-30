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haberi: 'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

'de yaşanan merkez üssü Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından kötü haber geldi. , 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, devletin zirvesinden de peş peşe açıklamalar geldi. Başta Başkan olmak üzere, devletin, milletin yanında olduğuna vugu yapıldı.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:12 Son Güncelleme: 30.10.2020 18:23 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, 'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından devletin zirvesinden açıklamalar peş peşe geldi.

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

Başkan da Seferihisar depremiyle ilgili açıklamada bulundu.
aşkan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen 'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

HAZİNE ve MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremiyle ilgili, "Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi'nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır." dedi.

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM
" en fazla etkilenen ilimiz. Şu anda gelen bilgilere göre, raporlanmış bir can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Oluşturulan kriz merkezine de Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Adalet Bakanı hareket halindeler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun. Büyük bir 40 saniye süren."

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

Başkan Erdoğan, "'de meydana gelen 'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'de 6.6 büyüklüğünde bir yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Şentop, şiddetli depremden dolayı can kayıpları haberlerinin de gelmeye başladığını belirterek, "Devletimiz bütün birimleriyle sahadadır. Provokatif ve kirli bilgilere itibar etmemek, alet olmamak önem taşıyor. Resmi makamlarımızın titiz çalışma ve açıklamaları dikkatle takip edilmeli; teyakkuz sürüyor." dedi.

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Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar
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