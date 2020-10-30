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HABERİ: Sağlık Bakanı 'dan flaş açıklamalar

İstanbul'da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Sağlık Bakanı vaka artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:26 Son Güncelleme: 30.10.2020 12:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı." dedi.

"Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir." diyen Koca, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum."

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
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