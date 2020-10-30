Son dakika: HDP il başkanı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim'de arama yaptı. Çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilirken, HDP il başkanı Zeyyat Ceylan ve HDP Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Terörle Mücadelede sorguları tamamlanan Zeyyat Ceylan ve Remziye Sızıcı ile 2 partili savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçe mahkemeye sevk edilen Ceylan ve bir partili tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konulurken, Sızıcı ve bir partili ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.