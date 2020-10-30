Son dakika İzmir deprem anı görüntüleri geldi! 6.6'lık İzmir deprem anı görüntüleri ve fotoğrafları şiddetini gözler önüne serdi

İzmir'den son dakika deprem görüntüleri ortaya çıktı… Bölgeden gelen son görüntülere göre; çok sayıda binanın hasar aldığı görüntülenirken enkaz altında vatandaşların olduğu bilgisi de bildiriliyor. Gelen görüntüler sarsıntının merkezindeki paniği gözler önüne sererken sarsıntının İstanbul, Manisa, Yalova, Bursa, Çanakkale gibi birçok ilde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi. Öte yandan İzmir deprem görüntüleri ve fotoğrafları afet bölgesindeki son durumu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte son dakika görüntüleri ile İzmir deprem anı fotoğrafları ve tüm gelişmeler…
Deprem anı görüntülerinde yapılan gözlemlere göre; İzmir'de çok sayıda binada hasar bulunduğu bildirildi. Yıkılan binaların altında şuan kurtarılmaya çalışılan vatandaşların var olduğu bildirilirken sarsıntının paniği ile binlerce İzmirli kendini adeta sokağa attı. Gelen görüntüler yaşanan hadisenin şiddetini gözler önüne serdi…
6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendiği görüldü. Depremin ardından denizde çekilme yaşandı.
DENİZ ÇEKİLDİ
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından denizin çekildiği görüldü.
İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video
APARTMANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluşan apartman tahliye edildi.
Deprem sonrası Yılmazlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu.
Olay yerine itfaiye, polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.
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Binada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AA muhabirine, apartmanda şu an için önemli bir durumun söz konusu olmadığını, tedbir amaçlı bina sakinlerini evlerine ve iş yerlerine girmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.
VALİ'DEN FLAŞ UYARI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşları, gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Köşger, kurtarma ekiplerinin olay mahallerine rahatlıkla ulaşabilmesi için sivil araçların gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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TEKİRDAĞ'DA DA HİSSEDİLDİ
TEKİRDAĞ Valiliği, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, il genelinde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında 30.10.2020 tarihinde saat 14.51 sıralarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.
Deprem; ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
Merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki deprem Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi. Bir taş binanın duvarı çöktü
İzmir'de yaklaşık 1 dakika süren deprem sırasında işyerleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda bulunan vatandaşlar panik halinde dışarı çıkarken küçük panik anları yaşandı.
Depremi ilçedeki bir çok apartmanın 3. ve 4. katlarında ikamet edenler daha fazla hissetti.
Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin ilk gelen bilgilere göre; Ayvalık'ın Cunda Adası'nda Mektep Sokak'ta bulunan bir içinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarının yıkılmasının dışında herhangi bir can ve mal yaşanmadığını bildirdiler.
6 BİNADAN YIKILMA İHBARI
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi.
Bakan Soylu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" dedi.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi kurulduğunu İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimlerinin İzmir ve ilçelerine yönlendirildiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, İzmir'e gitmeden önce depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, İzmir'de 5 binanın yıkıldığının bilgisini aldıklarını ifade ederek, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu söyledi. Bakan Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiyemize geçmiş olsun" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.