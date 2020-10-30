Son dakika İzmir deprem anı görüntüleri geldi! 6.6'lık İzmir deprem anı görüntüleri ve fotoğrafları şiddetini gözler önüne serdi

İzmir'den son dakika deprem görüntüleri ortaya çıktı… Bölgeden gelen son görüntülere göre; çok sayıda binanın hasar aldığı görüntülenirken enkaz altında vatandaşların olduğu bilgisi de bildiriliyor. Gelen görüntüler sarsıntının merkezindeki paniği gözler önüne sererken sarsıntının İstanbul, Manisa, Yalova, Bursa, Çanakkale gibi birçok ilde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi. Öte yandan İzmir deprem görüntüleri ve fotoğrafları afet bölgesindeki son durumu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte son dakika görüntüleri ile İzmir deprem anı fotoğrafları ve tüm gelişmeler…

İZMİR DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ PANİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Deprem anı görüntülerinde yapılan gözlemlere göre; İzmir'de çok sayıda binada hasar bulunduğu bildirildi. Yıkılan binaların altında şuan kurtarılmaya çalışılan vatandaşların var olduğu bildirilirken sarsıntının paniği ile binlerce İzmirli kendini adeta sokağa attı. Gelen görüntüler yaşanan hadisenin şiddetini gözler önüne serdi…