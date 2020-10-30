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Son dakika: 'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

açıklarında meydana gelen nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 00:13 Son Güncelleme: 31.10.2020 00:44 ABONE OL
Son dakika: İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.

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Son dakika: İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
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