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Son dakika: 'de enkazdaki bir kişiye telefonla ulaşıldı! Yaralı vatandaşla Bakan Pakdemirli de temas kurdu

'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışma esnasında göçük altında kalan bir vatandaşa telefonla ulaşıldı. Olay yerinde bulunan Tarım Bakanı de vatandaşla konuştu. İşte İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında kameralara yansıyan o anlar.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:03 Son Güncelleme: 30.10.2020 19:10 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de enkazdaki bir kişiye telefonla ulaşıldı! Yaralı vatandaşla Bakan Pakdemirli de temas kurdu

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışma esnasında göçük altında kalan bir vatandaşa telefonla ulaşıldı. Olay yerinde bulunan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşla konuştu. İşte İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında kameralara yansıyan o anlar.

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuştu | Video

ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞIN KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuştuğu depremzede vatandaşın kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: İzmir'de enkazdaki bir kişiye telefonla ulaşıldı! Yaralı vatandaşla Bakan Pakdemirli de temas kurdu
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