Son dakika: İzmir'de enkazdaki kişiye telefonla ulaşıldı! "Buse sakın korkma kuzum"

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışma esnasında göçük altında kalan bir vatandaşa telefonla ulaşıldı. Olay yerinde bulunan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşla konuştu. İşte İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında kameralara yansıyan o anlar.

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuştu | Video

BUSE SAKIN KORKMA KUZUM

Enkaz altında ulaşılan bir vatandaşla, telefonda iletişime geçen yakının konuşmaları da kameralara böyle yansıdı. "Sakın korkma kuzum, herkes burada, seni kurtacağız" sözleriyle enkaz altında kalan yakınına moral veren kadına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

İşte o anlar:

Son dakika! Enkaz altındaki kişiye telefonla ulaşıldı! Canlı yayında duygusal anlar | Video