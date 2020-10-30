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Son dakika: 'deki depremde deniz yükseldi, bir kişi su altında can verdi

Son dakika haberi... 'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından deniz yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:09 Son Güncelleme: 30.10.2020 20:35 ABONE OL
Son dakika: İzmir'deki depremde deniz yükseldi, bir kişi su altında can verdi

Son dakika haberi...6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 419 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SU ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Konuyla ilgili bilgi veren Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

"ONU BULDUK KALDIRDIK AMA KURTARAMADIK"

Muhtar Keleş, "Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık. İki tane oğlum onu kurtardı sudan. Biz kurtardıktan sonra bir müddet nefes alıyordu, ambulansı aradık ama gelemedi, nasıl gelsin ambulans, her taraf deniz içinde. Kollarımızda öldü. Ambulans gelemedi, denizin içinde kaldık. Suyun gelmesi ve geri çekilmesi neredeyse yarım saat sürdü. Başka suya kapılan da oldu ama ölmedi. Hala su çekiliyor, geri geliyor." diye konuştu.

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Son dakika: İzmir'deki depremde deniz yükseldi, bir kişi su altında can verdi
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