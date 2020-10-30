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Son dakika: 'deki depremin ardından ilk açıklama geldi! Uçuşlar devam edecek mi?

Son dakika haberi: 'de verilerine göre 6.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem 6 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Depremin ardından ise İzmir'de yapılan uçuşların yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ilk açıklama () Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den geldi. İşte Keskin'in o açıklamaları.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:20 Son Güncelleme: 30.10.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika: İzmir'deki depremin ardından ilk açıklama geldi! Uçuşlar devam edecek mi?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İzmir'de meydana gelen depremin ardından başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video


Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan İzmir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerindeki havalimanlarımızda uçuş operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Allah ülkemizi afet ve felaketlerden korusun" dedi.

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Son dakika: İzmir'deki depremin ardından ilk açıklama geldi! Uçuşlar devam edecek mi?
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