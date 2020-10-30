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Son günlerin tartışmalı ismi tutuklusu hakim karşısında

milletvekili Ümit Özdağ'ın hakkında iddiasında bulunduğu İyi Parti İstanbul İl Başkanı 'nun dayısı olan ve şuanda tutuklu bulunan eski MİT mensubu hakim karşısına çıktı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:03 Son Güncelleme: 30.10.2020 11:09 ABONE OL
Son günlerin tartışmalı ismi FETÖ tutuklusu Enver Altaylı hakim karşısında

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da bulunduğu dört sanık hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı hakim karşısına çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner ile sanık avukatları katıldı.

30 EYLÜL'DE TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Son olarak 30 Eylül'de hakim karşısına çıkan Altaylı, suçlamaları reddederek sağlık durumunun iyi olmadığı iddiasıyla beraat talebinde bulunmuştu.

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Son günlerin tartışmalı ismi FETÖ tutuklusu Enver Altaylı hakim karşısında
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