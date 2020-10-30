Sorumsuz kocaya emsal olacak dava

İstanbul'da resmi nikâhlı eşi tarafından çocukları ile birlikte hem sokağa atılan hem de hiçbir ihtiyacı karşılanmayan kadın hakkını adliyede aradı. Sokağa atılan genç kadın kocasından şikâyetçi olunca savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı.İlginç olay Fatih'te meydana geldi. 46 yaşındaki D.B., isimli kadın eşi İ.B.'nin kendisini aldattığını öğrendi. Genç kadın ihaneti kabul edemeyince ikili arasında sık sık tartışma yaşanmaya başlandı.İlerleyen günlerde tartışmaların büyümesi üzerine İ.B., eşi ve 3 çocuğunu evden çıkararak kapının önüne koydu. Ne yapacağını bilemeyen genç kadın çocuklarını da alarak 2 ay memleketinde ailesinin yanında kaldı. 2 ay sonra çocukları ile tekrar İstanbul'a dönen genç kadın, eşinin kendisini aldatmaya devam ettiğini ve eve almamasına dayanamayınca eşinden şikâyetçi oldu.Genç kadın karakolda verdiği ifadesinde nikâhlı eşinin kendisini aldattığını hatta en son bayramda aldattığı kadın ile birlikte olduklarını net bir şekilde tespit ettiğini anlattı. İkili arasında aldatılmadan dolayı tartışma çıktığını anlatan D.B., kendisi ve 3 çocuğunun eşi tarafından sokağa atıldığını, 2 aydır mecburen ailesinin yanında kaldığını, eşinin aile yükümlülüklerini yerine getirmediğini bu nedenle kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.Genç kadının şikayeti ardından sorumsuz eş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli İ.B., hakkında emsal niteliği taşıyan bir iddianame düzenledi. İddianamede İ.B.'nin olay günü eşi ve 3 çocuğunu evden atmak suretiyle aile hükümlülüğünü ihlal ettiği, genç kadının kendi imkânları ile hayatını sürdürmeye çalıştığı, son olarak da genç kadının eve gittiğinde darp edildiği belirtildi.'Yaralama' ve 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen sorumsuz koca ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.