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TJK, 'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nun İzmirlileri misafir etmeye hazır olduğunu duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:39 ABONE OL
TJK, İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı

TJK'den yapılan açıklamada, Seferihisar açıklarında meydana gelen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı sonrası can kaybı olmaması temennisinde bulunuldu.

Yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromu'muz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." ifadesine yer verildi.

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TJK, İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı
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