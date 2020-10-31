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Başkan , 'de deprem bölgesini ziyaret etti

Başkan , 'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:55 Son Güncelleme: 31.10.2020 22:22 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
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