Bir tarafta ego diğer tarafta samimiyet...

Sosyal medyada görüntülerin paylaşılması üzerine vatandaşlar adeta Özgür Özel'i topa tuttu. Özel'in hasta ziyareti sırasındaki vücut dili tepki çekti. Fotoğraflarda CHP milletvekili Özgür Özel'in elleri arkada ceketinin düğmesi açık ve hafif kaykılmış hali 'Buram buram ego ve kibir kokuyor' denilerek eleştirildi. Özel'in millete tepeden bakar halini mafyavari bulun yorumlar da görüldü.

İKİSİ DE HASTA ZİYARETİ AMA....

Sosyal medyada Özel'in ziyaret fotoğrafları yine depremzede ziyaretinde çekilmiş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fotoğraflarıyla kıyaslandı. Başkan Şentop ve Bakan Koca'nın depremzede hastalara yaklaşımı ve ilgisi vurgulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başka bir hasta yakını ile pozu ise taktir topladı.

İŞTE YORUMLAR:

-Kendini halktan üstün görenden siyasetçi olmaz Özgür Özel.

-CHP hep bu millete tepeden baktı bakmaya da devam ediyor. Hep kaybedeceksiniz bu yüzden.

-İkisi de hasta ziyareti de Özgür Özel alacağını tahsil etmeye gelmiş mafya babası gibi duruyor.

-bekir yıldız

Birinci hasta kendinde değil. İkinci ise sohbet edebilecek durumda. Bu siyaset takıntılı zırvalara son verin.





-Mustafa Altuntop

Biri eli arkasında patron edasında hasta başında. Biri eğilerek hastayı sormakta.

Buna ne demeli peki?

-halime kökce

@halimekokce

Vücut dili, çok şey anlatır

Ahmet Aksoy

@AhmetAk07049160

Eller arkada, sanki (haşa) ev kölesini ziyaret ederek lütufta bulunan efendi pozunda. Bunlar halkla beraber olmadı asla. Olamazlar da. Algıları yetmez buna.