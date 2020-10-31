Çataldere yasta

Mesut Yılmaz'ın Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde yas var. Hemşehrileri Mesut Yılmaz'ı SABAH'a anlattı.Köyümüze her yıl gelir, baba ocağında yemeğini yer, kendisinin yaptırdığı köy konağında kalırdı. Geçtiğimiz yıl muhtarı arayıp, gelip bir hafta köyde kalacağım demişti. Sonra hastalandı ve daha gelemedi.Mesut beyle derede balık tutmaya gitmiştik. Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Başımız sağolsun.: Mesut bey buraya geldiğinde buralar şenlenirdi. Yastayız.