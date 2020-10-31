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Çataldere yasta

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Çataldere yasta
Mesut Yılmaz'ın Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde yas var. Hemşehrileri Mesut Yılmaz'ı SABAH'a anlattı.
Cihat Hoşrenk (66): Köyümüze her yıl gelir, baba ocağında yemeğini yer, kendisinin yaptırdığı köy konağında kalırdı. Geçtiğimiz yıl muhtarı arayıp, gelip bir hafta köyde kalacağım demişti. Sonra hastalandı ve daha gelemedi.
Ali Satır (74): Mesut beyle derede balık tutmaya gitmiştik. Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Başımız sağolsun.
Süleyman Akyıldız (74): Mesut bey buraya geldiğinde buralar şenlenirdi. Yastayız.
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Çataldere yasta
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