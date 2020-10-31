Deprem bölgesinden son dakika haberi: 25 Ölü 831 yaralı... İzmir depreminin ağır bilançosu ortaya çıkıyor!

Son dakika haberler… Dün 14.51'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası Türkiye adeta İzmir'e ağlıyor. Yerin 16.54 km altında gerçekleşen ve merkez üssü Seferihisar olarak kaydedilen şiddetli sarsıntının bilançosu her geçen dakika gözler önüne serilmeye devam ederken AFAD ve birçok sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışı sürüyor. Ölü sayısının 25 olduğu bildirilirken 831 vatandaşımızın ise yaralı olduğu İzmir deprem bölgesinden gelen bilgiler arasında. İşte İzmir'de yaşanan deprem sonrası gelen son dakika haberinin detayları…

İZMİR'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR! 25 ÖLÜ 831YARALI MEVCUT…

Ege Bölgesi'nde ciddi oranda hissedilen İzmir depremi sonrası göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç ile Türkiye seferber olmuş durumda. Afet bölgesinde iyi haberler gelmesi beklenirken ölü ve yaralı sayısında yaşanan artış yurt genelini adeta yasa boğuyor…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.