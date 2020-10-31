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Enkazdan kurtarılmayı bekleyen ’ın eşyalarına ulaşıldı

’de dün 14.51’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yıktığı Emrah Apartmanı sakinlerinden Kaygusuz’u arama çalışmaları sırasında Kaygusuz’un eşyaları bulundu. Göztepespor’un tutkulu bir taraftarı olduğu öğrenilen Ali Çağın’ın Askıda tuttuğu Göztepe forması ve şiir yazılı notu yürekleri burktu.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 31.10.2020 14:12 Son Güncelleme: 31.10.2020 14:21 ABONE OL
Enkazdan kurtarılmayı bekleyen Ali Çağın’ın eşyalarına ulaşıldı

İzmir'i vuran ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalar hızla devam ediyor. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesinde bulunan 2 blok ve 28 daireli Emrah Sitesi.

150 KİŞİLİK EKİBE BİR DE ARAMA KÖPEĞİ DESTEK VERİYOR

Yapının yıkılmasıyla enkaz altında kalan 52 kişiden 12'sinin cansız bedenine ulaşılırken 19 kişi sağ kurtarıldı. Emrah apartmanının enkazında hâlen 21 kişi bulunuyor. 150 kişilik ekibe bir de arama köpeği destek veriyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu isimlerden biri de aslen Elazığlı Ali Çağın Kaygusuz. Göztepespor taraftarı olan Kaygusuz'u arama çalışmalarında ilk olarak eşyalarına ulaşıldı. Askıda duran Göztepe forması, gittiği maçların biletlerinin yanı sıra İlhan Berk'in Otağ şiirinin yazdığı bir kâğıda rastlandı.

Göztepe Spor Kulübü Ali Çağın için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

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Enkazdan kurtarılmayı bekleyen Ali Çağın’ın eşyalarına ulaşıldı
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