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’cü kadın komiser ev hapsinden firar etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
FETÖ'nün emniyet yapılanması kapsamında tutuklanan Serap Ö., ev hapsinden firar edip yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama kapsamında FETÖ'nün sınav sorularını vermesiyle komiser yardımcılığı sınavını kazanıp örgüt adına faaliyet yürüten ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Serap Ö., FETÖ'den 7 yıl 6 ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Serap Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmemek kaydıyla adli kontrol tedbirleri uyguladı. Geçtiğimiz günlerde emniyet güçleri Serap Ö.'nün konutunu terk ettiğini fark edince yakalanması için çalışma başlattı. Serap Ö.'nün Edirne'nin İpsala ilçesinde olduğunu tespit eden emniyet harekete geçti. Serap Ö. yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Serap Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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FETÖ’cü kadın komiser ev hapsinden firar etti
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