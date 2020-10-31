İstanbul’da huzur uygulaması: 127 bin kişi sorgulandı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. 39 ilçede yapılan denetimlere Asayiş, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler Şube müdürlüklerine bağlı polis ekipleri ile özel timleri katıldı. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve araçlarda bulunanlar genel bilgi toplama (GBT) sorgusundan geçirildi. Denetimler kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da kontrol noktası oluşturuldu.





157 noktada bin 394, Personel, 1 Polis Helikopteri, 4 Eğitimli Dedektör Köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu Katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması ile başlayan, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık yer uygulaması ile sona eren denetimlerde; 127 bin 59 Şahsın GBT Sorgulaması Yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 287 şahıs ile, 172 yoklama kaçağı yakalandı. 24 Adet ruhsatsız Tabanca ve tüfek ile 62 Adet Fişek, 4 Kök Hint Keneviri, 9 kilo 916,23 gram uyuşturucu Madde ele geçirildi.





34 ARAÇ MEN EDİLDİ



Ayrıca 4 bin 113 Adet Uyuşturucu Hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 515 lira ve 100 Euro ele geçirildi. 16 bin 414 araç ve 115 motosiklet kontrol edildi. 34 Araç trafikten men edilirken, 145 bin 633 lira para cezası uygulandı.