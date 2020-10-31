İzmir’de içimiz yandı

İzmir dün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olarak açıklandı. Yaklaşık 15 saniye süren depremden en çok İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçeleri etkilendi. 17 bina yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Türkiye, İzmir için tek yürek oldu. Enkaz altında kalanların kurtarılması için hemen çalışma başlatıldı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden çok sayıda kurtarma ekibi ve ekipman bölgeye gönderildi. İBB, İHH, AKUT ve ilçe beldiyeleri 3 binden fazla arama kurtarma personeli ve 20 arama kurtarma köpeği görevlendirdi.



8 MİLYON TL DESTEK

Depremde 20 kişi hayatını kaybetti, 786 kişi yaralandı. 71 kişi enkazdan kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden isimleri tespit edilenler şöyle: Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda bir taş binanın duvarının yıkıldığı öğrenildi. AFAD ilk etapta İzmir'e 3 milyon liralık bir destek gönderdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vakıflar üzerinden İzmir'e 5 milyon liralık bir yardım gönderdi.

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"OKULLARDA SIKINTI YOK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir'de eve girmeye korkan vatandaşların kalabilmeleri için camilerin açık tutulacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun olmadığını bildirdi. Bu arada depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi ise gözaltına alındı.



FAYIN UZUNLUĞU 60 KİLOMETRE

Saat 14.51'de meydana gelen depremin ardından 24'ü 4'ten büyük olmak üzere 244 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçıların en büyüğü 5.1 oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 30-40 km'lik bir fayın kırıldığını tespit ettik. 1.2 metrelik bir yer değiştirme var" dedi. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu da "Girit Adası'nda asıl büyük deprem bekleniyor. Burada olacak büyük deprem Türkiye'yi de etkiler. Artçılar sürecektir. Binasına güvenmeyen, binalarını terk etsin" çağrısı yaptı. Prof. Dr. Naci Görür ise "İzmir'de Çeşme'den Gülbahçe'ye, Seferihisar'dan Tuzla'ya kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde fay hatları var. Deprem Tuzla fayında gerçekleşti. Bu fayın uzunluğu 60 kilometre ve İzmir'in içine kadar uzanıyor. 25-30 km'lik kısmı kırıldıysa güneybatı ucu kırılmış demektir. Kuzey ucu kırılmadıysa bir deprem daha beklenebilir" diye konuştu.



SEFERİHİSAR'DA TSUNAMİ

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından denizde tsunami oluştu. Seferihisar marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından deniz yükseldi, Sığacık ve Akarca mahallelerinde yazlık evler ve yollar sular altında kaldı. Sahil kesimindeki evinde yaşayan bedensel engelli Laika Erçetin (85), tekerlekli sandalye ile denize sürüklenerek boğuldu.

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17 YAŞINDAKİ UMUT KURTARILDI

Bayraklı ilçesinde depremden hasar gören bina enkazları altında kalan vatandaşlardan biri de 17 yaşındaki Umut Demir idi. Depreme uykuda yakalanan Demir, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı. Umut, sağ olarak çıkarılırken, annesi "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi. Depremden yaralı kurtulan 40 yaşındaki ev hanımı Şule Özyürek, "Deprem sırasında evdeydim. Koşturarak merdivenlerden dışarı çıkmaya çalıştım. Bu sırada merdivenlerden yuvarlandım. Sağ bacağım kırıldı. Hâlâ şoktayım. Bacağım alçıya alındı" dedi.



EŞİNİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz, kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel'le birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı haberi Twitter'dan paylaşan İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" dedi.

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DEPREM SİSAM ADASI'NI DA VURDU

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle, Sisam Adası'nda çok sayıda bina ve yol hasar gördü. Karlovasi bölgesinde bazı binalar yıkıldı, kimi evlerde çatlaklar oluştu. Depremde tarihi bir kilise de yıkıldı. Okuldan eve dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız iki öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarı altında kalarak hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve evin sular altında kaldığı bildirildi. İkaria Adası'nda da yollarda hasar oluştu.



ENKAZLARDA ZAMANLA YARIŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıldığını, 3 binden fazla arama kurtarma ekibinin çalıştığını bildirdi. Bakan Kurum ilk etapta 2 bin kişilik çadırın kurulduğunu, Kızılay'ın da 12 bin kişiye yemek dağıttığını kaydetti. Bu arada Bayraklı'daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın altında bulunan markette mahsur kalan 20 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremle ilgili AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile telefonla görüştü. Erdoğan, Güllüoğlu, Köşger ve Soyer'den deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Twitter'dan bir mesaj yayımlayarak, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise yayımladığı mesajında "Merkezi Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.



'GEÇMİŞ OLSUN İZMİR'

Depremin ardından siyasilerden de İzmirlilere geçmiş olsun dileklerinde bulunulan çok sayıda mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Devletimiz tüm imkânlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ANKARA



BAKANIN MORAL VERDİĞİ BUSE KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremin vurduğu Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu. 8 katlı bir binanın enkazında kalan Buse Hasyılmaz isimli kadınla telefonda görüşüp moral veren Bakan Pakdemirli, kadına kurtarılacağını ve sakin olması gerektiğini söyledi. Kadının "Kedi sesi çıkarayım mı" demesi üzerine Pakdemirli "Evet Buse, kedi sesi çıkar, böylece moralini yüksek tut" dedi. Yoğun çalışmaların ardından Buse Hasyılmaz 9.5 saat sonra enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz başında umutla bekleyen nişanlısı Nurullah Yalçın, "Diş kontrolüne gelmişti. Annesi ve babası da yanındaydı. Onların da kurtarılmasını bekliyoruz" bilgisini verdi.



'DAYANIŞMAYLA ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİNECEK'

MHP lideri Devlet Bahçeli depremle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, "Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin" dedi. ANKARA



DÜNYADAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Depremin ardından dünya liderleri Başkan Erdoğan'ı arayarak destekmesajlarını ilettiler. Başkan Erdoğan, yaraların bir an önce sarılacağını belirterek destek mesajları gönderen dünya liderlerine de teşekkür etti. Erdoğan şunları söyledi: "Katar Devlet Başkanı aradı. 'Herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız' dediler. Kendilerine teşekkür ettik. Bu arada Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis aradılar, zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Sağolsunlar onlar da 'Herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa hazırız' dediler. Biz de 'Bize düşen bir şey varsa Yunanistan'ın yanındayız' dedik. İlham Aliyev kardeşimiz aradı. Onlara da şükranlarımızı bildirdik." Bu arada başta AB ve NATO olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ile Arap ülkeleri Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları gönderdi.





Ertan GÜRCANER - Serhan ÇİFDALÖZ - Ceyhan TORLAK - Gül KİREKLO- Hayrettin ŞAŞMAZ -Eray ARPAŞİN - Hanife AKLİMAN / SABAH

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