Deprem bölgesinden son dakika: İzmir beşik gibi sallanıyor... Depremde son durum paylaşıldı, 24 Ölü 804 yaralı...

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personel bölgede görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 100 personel 24 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 50 iş makinesi ve 63 personel görev yapmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 hizmet aracı, 42 arazöz ve 210 personel görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.