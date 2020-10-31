Minik Elif'in enkazdan önce fotoğrafı sonra cansız bedeni çıktı

İzmir'in bayraklı ilçesinde depremde çöken 8 katlı bina ilköğretim 6 sınıf öğrencisi Elif İnan'a mezar oldu. Babası güneydoğu gazisi, annesi ise adliyede memur olarak çalışan Elif'in ablasıyla sokakta oynarken depremden dakikalar önce tek başına eve çıktığı öğrenildi.

EVLERİN YIKILDIĞINI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Depremin hemen ardından evlerine koşan baba Hasan ve anne Fahriye İnan, evlerinin yıkıldığını görünce çılgına döndü.

ENKAZDAN ÖNCE FOTOĞRAFI SONRA CESEDİ ÇIKTI

Kızları Aylin'i enkaza dönen binanın yakınlarında bulan İnan çifti, kızları Elif'in ise evde olduğunu öğrenince umutla kızlarının kurtarılmasını beklediler.

Enkazdan evlerindeki koltuğun çıkarıldığını gören İnal çiftinin Elif'in bulunduğunu zannederek çok sevindiğini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru; "Gece boyu Hasan inan kardeşimle birlikte enkaz başında küçük kızımız Elif'ten müjdeli haber bekledik. Bir ara enkazdan salonda bulunan koltuklarının çıktığını gören Hasan ve eşi Fahriye Elif'e ulaşıldığını zannederek sevince boğuldu. Daha sonra da Elif'in çerçeveli fotoğrafı enkazdan çıktı. Tam ulaşıldı diye beklerken 10 saat sonra enkazdan Elif'in cesedi çıkarıldı" dedi.

YENI ÜNİFORMA VE ÇANTASININ HEYECANINI YAŞIYORDU

Babasının Elif'i sürekli 'meleğim" diye sevdiğini belirten Türkiye harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru; "Hasan'ın evine aylar önce ziyarete gitmiştim. 30 yıllık bir binaydı. Olay yerine geldiğimizde 8 katlı ev 2 kata düşmüştü. Elif 5 . katta bulunuyordu. Hasan İnan ve eşi kızları Elif'in ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Anne Fahriye İnan'a sakinleştirici iğne yapıldı. Hasan kızını sürekli meleğim diye severdi.Elif 2 Kasım'da başlayacak olan yüz yüze eğitim için çok seviniyordu. Babası okulun açılacağı günü heyecanla beklediğini söyledi. Hatta bir kaç gün önce Elif'i alışverişe götürüp ona yeni üniforma, çanta ve kırtasiye almış. Elif yeni üniformasını giyeceği 2 Kasımı iple çekiyormuş. İçi içine sağmıyormuş. Babası bana 'Kızıma okuluna gitmekte, üniformasını giymekte nasip olmadı. Rabbim onu bizden daha çok sevmiş. O şimdi gerçek bir melek oldu' dedi" diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLECEK

Elif İnal'ın cenazesi Bursa'nın Orhangazi İlçesi bağlı Çeltikli Mahallesinde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığında topağa verilecek.