MSB'den İzmir'e destek

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında 39 kişi yaşamını kaybederken 885 kişi de yaralandı.

MSB'DEN AFAD'A VE İZMİR'E DESTEK

Bölgeye yardım taşınması için Milli Savunma Bakanlığı da seferber oldu ve MSB, AFAD'a destek verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak @AFADBaskanlik ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.