AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama geldi. Çelik, sosyal medya hesabından tweet atarak yapılan saldırıyı kınadı.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMASI

#Fransa'nın #Lyon kentinde Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir.

Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. #Lyon'daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin ve arkasındaki odakların insanlıkla bir ilgisi yoktur. Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir.