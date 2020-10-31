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'ten 'daki saldırıya kınama!

AK Parti Sözcüsü , 'nın kentine meydana gelen kilise saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Ömer Çelik attığı tweette, "Fransa’nın Lyon kentinde ’ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir." dedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:10 Son Güncelleme: 31.10.2020 21:14 ABONE OL
Ömer Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama geldi. Çelik, sosyal medya hesabından tweet atarak yapılan saldırıyı kınadı.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMASI

#Fransa'nın #Lyon kentinde Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir.

Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. #Lyon'daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin ve arkasındaki odakların insanlıkla bir ilgisi yoktur. Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir.

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Ömer Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama!
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