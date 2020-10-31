Plaka Değiştirme Ücreti Ne Kadar? Plaka Değiştirme, Yenileme Nasıl Yapılır?

İnsanlar yeni bir araç aldığında ya da ellerindeki araçlarının plakasını değiştirmek istediklerinde plaka ile ilgili birçok araştırma yaparlar. Bunun sebebi plaka işlemlerinin onlara karmaşık görünmesinden kaynaklıdır. Plaka işlemleri aslında o kadar da karmaşık değildir. Bu işlemlere başlamadan evvel kısa bir araştırma yapılırsa kişiler plaka değişimi sırasında zorlanmazlar. Plaka değiştirecek kişiler bu yazımızı okudukları takdirde zorlanmayacaklardır. Plaka değişim ücreti sanıldığı kadar maliyetli de değildir. Ancak elbette maliyetli plaka işlemleri de bulunmaktadır. Peki ya oldukça merak konusu olan plaka değiştirme ücreti ne kadardır? Araç Plaka Değişikliği 2020 nasıl yapılmaktadır? Plaka değişimi ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Plaka Değiştirme Ücreti Ne Kadar?

Plaka, aracın hangi şehirde olduğunu anlamak için önemlidir. Ancak bir insanın yaşadığı şehrin plaka kodunu kullanması mecburi değildir. Plaka mecburi bir şeydir. Plakası olmayan bir araç trafiğe çıkamaz. Bundan dolayı yeni bir araç alan kişiler hemen plaka almalılardır. Plaka değiştirmek isteyen pek çok insan bulunmaktadır. Şu bir gerçektir ki plaka değişim işlemlerinin tamamı noterde yapılmaktadır. Plakasını değiştirmek isteyen kişiler ilk olarak kendilerine en yakın notere gitmelilerdir. Noterde gerekli başvurular yapıldıktan sonra eğer uygun bulunursa plaka hemen değiştirilebilir. Plaka değiştirme ücreti 2020 yılı için 290 TL olarak belirlenmiştir. Bundan başka bir ücret ödemesi yapılması gerekmemektedir. Fakat şoförler odasında bir form doldurulması için kişilerden 50 TL civarında bir para daha istenilmektedir. Plaka yenileme işlemleri için ise 2020 yılı için 34 TL notere ve 50 TL de plaka basım yerine verilmektedir.

Özel Plaka Nasıl Alınır?

Yeni bir araç almış olan kişiler ilk olarak plaka alırlar. Sıfır ya da ikinci el araç almış olan kişiler plakada istedikleri değişikliği yaptırabilirler. Kendi araçlarını özelleştirmek isteyen kişiler de tercihlerini özel plakadan yana kullanıyorlar. Özel plaka herkesin kullanabileceği bir plaka değildir. Bunun için de gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Özel plaka çıkarttırmak isteyen kişiler şu şartlara uymalılardır:

Özel plaka çıkarttıracak kişi ikamette bulunduğu şehrin kodunu almak zorundadır.

Şirketler için şart gerekli değildir. Ancak çıkarttırdıkları her özel plaka için 5 bin TL ila 15 bin TL arasında bir vergi ödemeleri gereklidir.

Özel plaka çıkarttırmak isteyen kişiler başvuruda bulunurken de belli bir miktar ödeme yapmak zorundadır. Bu miktar kişilere ve plaka türüne göre değişiklik göstermektedir. Eğer 3 harfli isimler gibi hemen hemen herkes tarafından istenen özel plakalardan isteniyorsa hem sıraya girilmeli hem de yüksek meblağlar ödenmelidir. Yani bir plakaya talep ne kadar fazlaysa ödenecek miktar da o kadar fazla olacaktır.

Eski Aracımın Plakasını Alabilir Miyim?

Plaka değişikliğini sevmeyen kişiler vardır. Bu kişiler yeni bir araç aldıklarında eski araçlarının plakalarını almak isterler. Bu konu hakkında da çeşitli araştırmalar yaparlar. Eski plakanın yeni araca takılması ile ilgili internet üzerinde fazla bilgi bulunmamaktadır. Çünkü bu iş biraz meşakkatlidir. Eğer çok önemli bir plaka değilse uğraşılması tavsiye edilmemektedir. Eski araç satıldığında ya da elden çıktığında plaka boşa düşmektedir. Kimse almadan bu plakanın eski sahibi plakayı almalıdır. Ancak bu işlem için ilk olarak Emniyet'e gidilmelidir. Eğer emniyet eski plakayı almaya izin veriyorsa emniyette bağışta bulunmak gereklidir. Ardından eldeki araç başka bir ilçeye satılmalı ve o ilçenin plakasını almalıdır. Böyle olunca da mevcut plaka boşta kalacaktır. Ve bu boşta kalan plaka geri alınacaktır. Fakat bu işlem yorucu olduğu kadar pek çok harcamaya sebep olan bir şeydir. Bu yüzden insanlar tarafından bu işlem tavsiye edilmemektedir.