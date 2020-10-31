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Provokatif paylaşım yapan 10 kişi gözaltında

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den provokatif paylaşım yapanlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. İnce, 'deki depremle ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 22:17 ABONE OL
Provokatif paylaşım yapan 10 kişi gözaltında

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

10 GÖZALTI YAPILDI

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Provokatif paylaşım yapan 10 kişi gözaltında
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