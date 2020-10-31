Son dakika: 15 saat sonra bir mucize daha! 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarıldı...

Son dakika haberine göre; 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Enkaz altındaki diğer vatandaşları kurtarmak için bölgedeki hummalı arama faaliyetleri sürüyor.

Ekipler vatandaşlardan sık sık sessiz olmalarını isterken, titiz kazı çalışmaları ile enkaz altındaki vatandaşlara zarar vermeden ulaşmaya çalışıyor. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlardan da yakınlarındaki kişilerin bilgileri isteniyor.

1 SAAT ÖNCE DE EMİNE EREN KURTARILMIŞTI

62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dün saat 14.53'te İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 804 kişi yaralanırken, 24 kişi yaşamını yitirdi. AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere tüm ekipler İzmir'e gönderilirken, enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bölgede 4 bina tamamen yerlebir olurken, 9 binada arama ve tarama faaliyetleri sürüyor.

Son dakika: İzmir'deki depremde 7 katlı binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı

İzmir'den son dakika deprem görüntüleri! Enkazdan kurtulunca gözyaşlarına boğuldular

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Deprem bölgesi İzmir'de önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor