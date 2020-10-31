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Son dakika: Erdoğan'dan 'deki nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür

Son dakika haberi.... Merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:06 Son Güncelleme: 31.10.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Son dakika: İzmir depreminin ardından Türkiye'ye tüm dünyadan taziye ve destek mesajları geldi
İzmir depremi dünya basınında yankılandı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür
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