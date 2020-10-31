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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 18:20 Son Güncelleme: 31.10.2020 18:59 ABONE OL
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması
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