Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İzmir'deki depreme ilişkin nefret paylaşımlarına tepki gösterdi: Mühim olan insan olabilmek

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, nefret ve provokasyon içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. İnce, "Mühim olan İnsan olabilmek." derken, yapanların yanına kar bırakılmadığını da duyurdu.

İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek.

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