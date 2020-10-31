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Son dakika: 'deki depreme ilişkin nefret paylaşımlarına tepki gösterdi: Mühim olan insan olabilmek

Muhterem İnce, sosyal medya hesabından depremi ile ilgili tahrik ve provokasyon içerikli mesaj paylaşanlara tepki gösterdi. Bakan Yardımcısı İnce, işlem yapılanların sayısını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İzmir'deki depreme ilişkin nefret paylaşımlarına tepki gösterdi: Mühim olan insan olabilmek

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, nefret ve provokasyon içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. İnce, "Mühim olan İnsan olabilmek." derken, yapanların yanına kar bırakılmadığını da duyurdu.

İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan İzmir depremiyle ilgili açıklama: Tam bir koordinasyon içerisindeyiz... BAE'li isimden alçak İzmir depremi paylaşımı! Sosyal medyada tepki yağdı... Son Dakika Haberler: İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılma anları!

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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İzmir'deki depreme ilişkin nefret paylaşımlarına tepki gösterdi: Mühim olan insan olabilmek
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