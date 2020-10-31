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Son dakika: Güzel canlı yayında geldi! A Haber sunucusu gözyaşlarını tutamadı

Son dakika haberi... depremin ardından tam 21 saat sonra bir güzel daha geldi. Sabah saat 07.00 sularında enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşında anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber tam da A Haber canlı yayınında geldi. O an bölgeden yayın yapan A Haber muhabiri Cansın Helvacı güzel haberi verirken gözyaşlarını tutamadı. İşte İzmir depreminin ardından bir mucize haberi daha ve A Haber muhabirinin sevinç gözyaşları…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 13:29 Son Güncelleme: 31.10.2020 14:05 ABONE OL
Son dakika: Güzel haber canlı yayında geldi! A Haber sunucusu gözyaşlarını tutamadı

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtara çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bir güzel haber de Bayraklı ilçesindeki Doğanbey apartmanından geldi. Sabah saat 07.00 sularında evlerinin salon bölümünde enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

Muhabirlerin bölgede canlı yayın yaptığı anlarda ulaşılan anne ve 4 çocuğu haberi büyük heyecan yarattı. 38 yaşındaki Seher Perinçek ve 4 çocuğuna ulaşıldığı bilgisi veren A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. İşte Doğanbey apartmanından çıkan mucize haberi ve muhabirin sevinç gözyaşları.

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Son dakika: Güzel haber canlı yayında geldi! A Haber sunucusu gözyaşlarını tutamadı
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