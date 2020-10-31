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Son dakika: açıkladı: 6 terörist öldürüldü

Son dakika...'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:35 Son Güncelleme: 31.10.2020 17:50 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı: 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya yönelik operasyonlarını sürüdürüyor. Bu kapsamda bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen PKK'lılara yönelik bir operasyon düzenlendi.

MSB'den PKK'ya ağır darbe: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

PKK'YA AĞIR DARBE

MSB'nin havadan düzenlediği operasyonda PKK'ya bir darbe daha indirildi. MSB, operasyondan görüntüler de paylaştı.

6 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: MSB açıkladı: 6 terörist öldürüldü
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