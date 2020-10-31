Taksim Camisi Ramazan’da AKM, Haziran 2021’de açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi ve yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaretinin ardından, gazetecilere bilgi verdi: "Taksim Camisi'yle alakalı olarak Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de AKM konusunda 2021'in 6'ncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 'Haziran 2021'e kadar yetiştirme hedefimiz var' diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6'ncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri 6'ncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz."

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Bu arada Başkan Erdoğan, cuma namazını da Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

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