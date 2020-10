Trafik lambası kafasına düşüyordu! İBB’nin ihmali can alıyordu

İstanbul Kağıthane'de yağmur sonrasında yaya yolunda çökme medyana geldi. Olay dün yağan yağmur sonrası Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İş çıkış saati olması nedeniyle yüzlerce vatandaşın geçtiği yaya yolunda trafik ışığının olduğu bölgede aşınma meydana geldi.

VATANDAŞLAR ÜZERİNE DÜŞÜYORDU

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen ekip trafik ışık direğinin devrilme olasılığına karşın güvenlik şerdi çekerek yolu 2 şerit olarak trafiğe kapattı. Ancak yağan yağmura daha fazla dayanamayan trafik lambası yoldan geçen vatandaşların üstüne devrildi.

Olayda herhangi bir yaralanma vakası olmazken vatandaşlar direğin çarpmasından son anda kurtuldu. Daha önce yağan yağmurlarda da Cendere Caddesi'nde meydana gelen yol çökmeleri bölge halkını canından bezdirirken bölgede daha önce yaşanan yol çökmeleri sonrasında en son Haziran ayında yeniden asfaltlama çalışması yapıldığı öğrenildi. Ancak herhangi bir altyapı çalışması olmadığı için yağmur suyu kanala ulaşamıyor. Bu durum da her yağmur sırasında yolda çökme yaşanmasına neden oluyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihbar üzerine ekip gönderdiğini, çökmenin olduğu yer bir zaman sonra doldurulup tekrar asfaltlandığını ancak kanal çalışması yapılmadığını belirtti.

Bu durumun sürekli tekrarlandığını ifade eden vatandaşlar "Bugün neredeyse can kaybı yaşanıyordu. Biz her seferinde durumu anlatıyoruz ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada altyapı çalışmasını bir türlü yapmıyor. 1 yıldır aynı manzaraları hemen her yağışta görüyoruz. Burada kalıcı bir çözüm bulunması için illa bir kişinin burada yol çökmesinden kaynaklı oluşan olumsuzluk nedeniyle ölmesi mi gerekiyor?" diyerek dert yandı. Öte yandan olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarındaki görüntülerde trafik ışık lambasının devrilmesinden son anda kurtulan vatandaşların yaşadığı panik görülüyor.

