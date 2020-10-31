Tsunami nedir, nasıl oluşur? Tsunami en çok nerede, hangi kıtada ve iklimde görülür? k1

Dünya çapında genellikle denize ve okyanusa yakın olan bölgelerde meydana gelen bir doğal affet olan Tsunami, çok sayıda insanların ve evlerin zarar görmesine neden olabilmektedir. Tsunami deniz altında meydana gelen deprem sonucu meydana ortaya çıkar. Son yıllarda da bazı bölgelerde çok sık görülmeye başlanmıştır. Tsunami hangi bölgede olur? Merak edilenleri yanıtlayacağız. Tsunami nasıl meydana gelir? İşte detaylar.

TSUNAMİ NEDİR?

Tsunami olarak duyduğumuz terim doğal afet türlerinden biridir. Genellikle okyanus ya da denizlerin tabanında meydana gelen deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan tehlike durumuna Tsunami adı verilmiştir.

TSUNAMİ NASIL OLUŞUR?

Deniz ve okyanus olan bölgelerde daha çok görülen Tsunami olayı, deniz tabanında bir deprem ya da volkan patlaması meydana getirir. Bu durum okyanusun dibindeki suyu yüzeye doğru iterek iki yönde ilerlemesine neden olur. Bunun sonucunda meydana gelen dalgalar suyun çok derin olmadığı bir yere ulaşınca dalgaların hızı kesilir. Ardından azalan dalga iyice yükselir. Bunun sonucunda da Tsunami oluşur.

TSUNAMİ EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Tsunaminin oluşmasında iklimlerin çok etkisi yoktur. Denize kıyısı bulunan Tropikal iklim bölgelerinde sıklıkla görülmüştür.

TSUNAMİ EN ÇOK NEREDE GÖRÜLÜR?

Tsunami olayı genellikle Pasifik Okyanusu ve çevresinde oluşmaktadır. Ayrıca bu bölgelerde meydana gelen Tsunami farklı bir ad ile anılır. Tsunaminin oluşmasına neden olan depremlerin %81'inin oluştuğu "Pasifik Deprem Kuşağı" vardır. Bu doğal afet sadece kıyılarda veya adalarda görülmektedir. Ülkemizde ise Marmara Denizi (İstanbul ve İzmit), Ege Denizi (İzmir), ve Akdeniz (İskenderun ve Fethiye) civarında tarihe adını yazdırmış Tsunami felaketleri olmuştur. Türkiye dışındaki yerlerde ise Manila, Rio de Janerio, Lima, Los Angeles, Tokyo, Osaka-Kobe-Kyoto, San Francisco, Seattle, New York, Honolulu, Puerto Rico, Lizbon, Barcelona, Genova, Napoli, Nice, Pire, İskenderiye, Jakarta, Sydney gibi şehirlerde Tsunami riski yüksektir.