Van’da kongre heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Kongresi için bugün Van'a gitmesi bekleniyor. Kongrenin yapılacağı Van Şehir Stadı'nda hazırlıklar tamamlanırken, sahaya sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sandalyeler yerleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Erdoğan'ın talimatlarıyla kentin dev yatırımlara kavuştuğunu ifade ederek, "Van'da 2011'de meydana gelen depremde bir yıl içerisinde 25 bin 700 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunlar ancak büyük devletlerin yapacağı işlerdir. Van Gölü'nün korunması için yapılan eylem çalışması, Van'ın bir turizm cenneti olması için çalışmalar devam ediyor" dedi. AA