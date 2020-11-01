6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Diğer taraftan Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 Kalaşnikof şarjörü, 3 adet savunma tipi el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 16 elektrikli fünye, 100 gram TNT, 10 metre infilaklı fitil, 1 el telsizi, 1 ampermetre, 14 elektronik devre kartı, 1 metre led ışık, muhtelif miktarda Kalaşnikof mühimmatı, 6 deri kütüklük, hücum yeleği ve silah bakım yağı ele geçirildi. DHATERÖRDEN arananlar listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı bir terörist ikna edildi ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Ocak ayından bu yana ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı da 186'ya ulaştı. İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklarken, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının 186'ya yükseldiğini bildirdi. ANKARA