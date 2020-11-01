Annelerden İzmir’e tam destek

Aileler adına açıklamada bulunan Celil Begdaş, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediklerini söyledi. Begdaş, "Bizim devletimiz büyüktür, bunun altından kalkacağız. Hiç kimseye muhtaç olmadan biz kalkacağız. Yalnız kanı bozuklar bunu başka yere çekecekler, bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Biz, bütün millet olarak bir olursak kimse bizimle baş edemez" dedi. Aileler, açıklamadan sonra 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' sloganlarını atarak çadıra geçti.