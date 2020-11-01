Bakan Süleyman Soylu, eşi ve kızı koronaya yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Soylu, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Kalın, Twitter hesabından "Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.