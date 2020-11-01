Bakanlar bölgede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da çalışmaları yerinde izledi.Bölgede inceleme yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise AFAD'ın gönderdiği 3 milyon lira ile birlikte bölgeye 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin ulaştığını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sadece afetten hemen sonra değil, "Yaralar sarılıncaya kadar İzmirli hemşerilerimizin hizmetindeyiz" diyerek devletin İzmir'de vatandaşın yanında olduğu mesajını verdi.Ulaştırma Bakanı da bölgedeki çalışmaları yerinde izliyor.