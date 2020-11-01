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Bakanlar bölgede

AFET sonrası devlet de 'de halkın yanına koştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen Emrah ve Rızabey apartmanlarının enkazlarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Kurum, "Hiçbir eksiğimiz yok, bütün vatandaşlarımız seferber oldu, kalıcı konutlarla ilgili hem yerinde hem de rezerv alanlarda yapılacak çalışmaları da Başkanlığımız ve koordinasyonunda yürüteceğiz" dedi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
Bakanlar bölgede
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da çalışmaları yerinde izledi.
Bölgede inceleme yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise AFAD'ın gönderdiği 3 milyon lira ile birlikte bölgeye 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin ulaştığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sadece afetten hemen sonra değil, "Yaralar sarılıncaya kadar İzmirli hemşerilerimizin hizmetindeyiz" diyerek devletin İzmir'de vatandaşın yanında olduğu mesajını verdi.
Ulaştırma Bakanı da bölgedeki çalışmaları yerinde izliyor.
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Bakanlar bölgede
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