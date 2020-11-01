Samsun Sivas trenyolu yeni haliyle hizmette

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Sivas demiryolu modernizasyon tamamlanma töreninde Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. İşte kongre ve açılışlar için geldiği Samsun'da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

SAMSUN KARADENİZE İLHAM OLUYOR

Samsun'a eski rakamlar 30 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdık. İşte tüm Türkiye gibi Samsun da geleceğine çok daha farklı bir umutla bakıyor. Sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham kaynağı olan Samsun'un bu başarıları ile bizler de her zaman gurur duyuyoruz.

Başkan Erdoğan Sivas'ta Demiryolu Modernizasyon Tamamlanma Töreni'nde konuştu | Video

Tren trafiğini çok daha güvenli hale getirdik. Böylece Samsun, Tokat ve Sivas illerinde yaşayan vatandaşlarımız çok daha güvenli ve hızlı seyahat etmeye başladı.

Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu can bu tende olduğu sürece bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz.