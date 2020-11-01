Covid-19 tedavisinin bulunduğu iddiası!





Çilingiroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Monoclonal antibody tedavisinin Faz 2, Faz 3 çalışmasının sonuçları bugün açıklandı. Firmanın ilk 275 hastada yaptığı olumlu çalışmadan sonra 524 hasta daha eklenmesi, yani yaklaşık 700-800'e yakın hastada bu recombinant tedavisi, yani aynı Sayın Trump'a verilen tedaviyi alan kişilerde, iyileşmiş olan kişiden antibody demiyorum, o hikaye, o işe yaramıyor. Git şeker ye daha iyi. Bu sentetik recombinant DNA teknolojisini kullanarak yapılan sentetik antibody. Bir ilaç gibi. Verilen de ister yüksek doz olsun, 8 gram aynı Sayın Trump'ta olduğu gibi, ister düşük doz olsun 2,4 gram, bu hastalar ayakta tedavi ediliyor. Aynı Sayın Trump'ta gördüğünüz gibi. Bunların kötüleşmesi engelleniyor. Virüsleri temizleniyor. Yani virüs yükü indiriliyor. Çünkü ne oluyor, gidiyor bu virüse bağlanıyor. Nötralize ediliyor. Vücuttaki virüsü temizliyor diyelim. Remdesivir de çoğalmasını engelliyor. Biraz da steroid verdin mi, stokin fırtınasına da girmiyor. Dolayısıyla sen artık hastanelerde yoğun bakımları unut" dedi.