DEAŞ’ın sözde komutanı tutuklandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor bölgesinde sözde komutanlarından olduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu H.K'yi yakalamaya yönelik çalışma başlattı. H.K. ve saklanmasına yardım eden İ.K., Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Dijital materyallerde yapılan incelemede, H.K'nin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde tabanca ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Ekipler, 2014'te silah ve bomba eğitimi aldığı belirlenen H.K'nin, Suriye'nin Deyrizor bölgesinin sözde komutanı olduğunu, yabancı militanların konaklama, maaş, silah ve patlayıcı eğitimlerinden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. ve İ.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.