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Devlet seferber oldu

Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
Devlet seferber oldu
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında kamu kurumları seferber oldu. Kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5 bin 106 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 754 araç görevlendirildi. AFAD bölgeye 960 çadır, 100 genel maksat çadırı, 4 bin 520 battaniye, 3 bin 756 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti gönderdi. Kızılay da 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin battaniye ve 2 bin 657 mutfak setini depremden etkilenen bölgelere sevk etti. TSK'dan 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi çalışmalara katılıyor. Kızılay tarafından 257 personel, 334 gönüllü, 38 ikram aracı, 56 bin 300 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 83 bin 480 ikram ve içecek bölgeye gönderildi.
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Devlet seferber oldu
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