Evleri yıkılanlara yenileri yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere dün akşam İzmir'e gitti. Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:Bütün bu süreci başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere bakanlar, kurum yöneticileri ile Kızılay ve AFAD gibi kurumlar takip ediyor. İzmir Valimiz, süreci sürekli benimle de irtibat halinde koordine etti. Belediye Başkanımız aynı şekilde bu sürecin içerisinde o da yer aldı.Bir diğer konu AFAD, Sakarya, Bursa, 3 MOBİL koordinasyon aracıyla burada görev ifa etti. 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır. Bütün bunların yanında şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderdik. İhtiyaca göre valimizin koordinesiyle yapılacak taleple bunun sürekli devamı söz konusu.Rezerv alan temini çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek. Rezerv alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. En kısa zamanda inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evleri yapacağız. Kiralık ev bulan vatandaşlara kiraları ödenerek, onların da yerleşmelerini sağlayacağız. AFAD ve Kızılay 3 bin çadır kurdu. Bir kısım vatandaşlarımız buralarda kalıyorlar zaten. Vatandaşlarımız 'Yurtlarda kalabiliriz' derse de buralarda kendilerini misafir etme imkânımız var. Burada sıkıntı söz konusu değilOkulları bu hafta kapalı tutuyoruz. 1 hafta sonra ne olur derseniz, artçı depremler gibi... Milli Eğitim Bakanımız uzatmak gerekirse uzatır, devam edelim derse devam ederiz.88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine de şahsım, tüm heyetim, milletim adına çok teşekkür ediyorum.İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı. İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an Kursu da depremzedelerin hizmetine sunuldu.MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerine yer verdi.