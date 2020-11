HSK’dan İzmir kararı: 15 gün boyunca sadece acil dosyalara bakılacak

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği'nin "Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler" konulu yazısında, merkez üssü Seferihisar açıklarında 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen ve şehrin tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi. Artçı sarsıntılarıyla birlikte can kaybı, yaralanmalar ve maddi hasara yol açan depremin yaralarının sarılması için milli birlik ve beraberlik duyguları içerisinde devletin tüm imkanlarının seferber edildiği, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluştan ve bölge halkının yoğun uğraş ve gayretleriyle enkaz altındaki vatandaşların kurtulması, hasarlı binaların tespiti, vatandaşların iaşe ve barınma sorunlarının çözüme kavuşturulması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

1 Kasım tarihli yazıda, İzmir ve bazı çevre adliyelerde küçük çaplı maddi hasarlar meydana geldiği, bazı avukatların da ikamet ve işyerinde hasarlar ve yakınlarının can kayıpları nedeniyle İzmir ve bağlı adliyelerde 15 gün süreyle bazı tedbirlerin alınması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

İŞTE O TEDBİRLER

Komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulan HSK kararıyla alınan tedbirler şöyle:

* Adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlere öncelik verilecek. Vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyet gösterilecek.

* Tarafların hazır bulunduğu hâllerde, taraf iradeleri esas alınarak, adli is ve işlemlerin (ifade, duruşma, keşif v.s) daha önce plânlanan şekilde sürdürülmesi ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret talepleri anlayışla karşılanacak. Tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilecek.

* Deprem felaketinden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin 2 sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyet gösterilecek. Bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından anlayışla karşılanacak,

* İzmir Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşların ülke genelindeki adli is ve işlemlerindeki mazeret talepleri, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanacak.

* Depremin vermiş olduğu zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeden ifa edilecek.