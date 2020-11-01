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depreminde can kaybı 76'ya çıktı

tarafından yapılan açıklamada, depreminde 76 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 03:06 Son Güncelleme: 2.11.2020 03:28 ABONE OL
İzmir depreminde can kaybı 76'ya çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 76 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi.

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İzmir depreminde can kaybı 76'ya çıktı
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