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MSB'den flaş açıklama: 193 yerleşim yeri işgalinden kurtuldu

(MSB), ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 14:50 ABONE OL
MSB'den flaş açıklama: 193 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.

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MSB'den flaş açıklama: 193 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtuldu
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