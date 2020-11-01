Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden İzmir’e yardım eli

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir'de yaşanan depremde zarar gören vatandaşlar için 1 tır dolusu yardım malzemesinin yola çıktığını açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yaşanan deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlar için hazırladıkları gıda kolisi, hijyen paketi, yaşam malzemesi, battaniye ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan bir tırlık yardım malzemesini İzmir'e gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül İzmir depremi yardım tırının İzmir'e doğru yola çıkmasından hemen önce açıklamalarda bulunarak "Dualarımız, yüreğimiz İzmir halkı ile beraberdir"dedi. Başkan Beyazgül konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda İzmir'de bir deprem oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Yaralılarımız var hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem nedeni ile birçok ev yıkıldı, birçok insanımız şuanda dışarıda ve ihtiyaç sahibi çok insanımız var orada. Biz buradan İzmirli hemşerilerimizin İzmirli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için orada ki ihtiyaç sahiplerine buradan bir tır dolusu malzeme gönderiyoruz. Elbette ki bugün yüreğimiz İzmir'le beraber, gönlümüz İzmir'le beraber ve İzmir'de mağdur olan her bir vatandaşımızla beraber. Aracımızda bin gıda kolisi var, 500 adet battaniye, 500 adet pike, 200 hijyen kolisi ve oradaki çocuklarımızı unutmamak adına bir kısım oyuncaklar gönderiyoruz. Bu yardımlarımızı tüm İzmir'de depremden zarar görenlere verilmek üzere gönderiyoruz. Ayrıca Şanlıurfa'mızın yine bu tür yardımlara hazır olduğunu bildiriyoruz. İhtiyaç olduğunda göndermeye devam edeceğiz. Bu yardımları Şanlıurfa'mız adına gönderiyoruz. Tekrardan İzmir'e ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Açıklamaların ardından içerisinde her bir aileye bir ay yetecek düzeyde bin gıda kolisi, 500 adet battaniye, 500 adet pike, 200 hijyen kolisi ve oradaki çocukları da mutlu etmek adına oyuncakların bulunduğu yardım tırı İzmir'e doğru yola çıktı.

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